Родителей напугали попой Седоковой и зубами Собчак

Детские фото Ксении Собчак стали иллюстрацией к обращению Роскомнадзора. Ведомство в День защиты детей призвало взрослых не публиковать фотографии своих наследников. Однако это вызвало взрыв возмущения среди недалеких "мамочек".

Публикация детских фотографий в соцсетях может стать ударом по психике ребенка – или даже сделать его жертвой преступника. К сожалению, многие родители – особенно это касается матерей – не понимают этого и возмущаются рекомендациями Роскомнадзора. Такая позиция удивляет известного блогера.

"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более, что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно. Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли", – обращается к "мамашам" Лена Миро.

Хотя, иронично отмечает блогер, взывать к логике "куриц, трясущих памперсами", не имеет смысла. Возможно, на них подействуют некоторые примеры: вот как бы они отнеслись к тому, если бы в Сети появились их собственные снимки – на отфотошопленные Instagram, а сделанные до всякого рода косметических процедур?

В качестве иллюстрации Лена Миро привела в своем "Живом журнале" детское фото Ксении Собчак, стесняющейся своей улыбки из-за некрасивых зубов. Еще один пример – аппетитная попа свернувшейся калачиком Анны Седоковой, из-за которой выглядывает ее сын.

"Представьте ситуацию: ваша некрасивая дочь, став взрослой, захочет исправить ошибки природы и дегенеративный код ДНК на своем лице с помощью пластической хирургии. Скажет ли она вам спасибо за размещение в Сети фотографий, где во всей красе представлены ее ужасные от природы зубы, например?.. Скажет ли спасибо Анне Седоковой ее сын за такие вот фотографии, например? Как отнесутся к этим снимкам его друзья, когда он будет подростком?", – возмущается блогер.

Но самое страшное даже не это. Как предупреждает Роскомнадзор, эти фотографии начинают использовать преступники. По данным ведомства, в последнее время появилось множество сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей. Но "курицы", как называет их Лена Миро, и в это не верят.