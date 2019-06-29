Жена Преснякова прервала молчание после слухов о беременности
Вокруг звезной пары снова поднялась волна сплетен. Каждый, кому не лень, спрашивает, когда же, наконец, молодожены заведут ребенка. А тут еще и очередное фото дало почву для подозрений.
Алена подтвердила слова супруга, на данный момент она не в положении. "Мы вообще не загадываем. И сколько у нас будет детей, я не знаю", – добавила модель.
Это доказывают и постоянные тренировки Красновой. Все свободное время она проводит в спортзале, тщательно следя за фигурой. Особенно сейчас, когда Пресняков-младший гастролирует с концертами.
Отметим, Никита, в свою очередь, на слухи о беременности супруги отреагировал в очень жесткой форме. Как писали ранее "Дни.ру", подписчики негативно отреагировали на гонор внука Аллы Пугачевой и обвинили его в невежестве.
Напомним, пара уже как два года в законном браке. Их свадьба стала самым масштабным событием 2017 года. Торжество молодоженам вылилось в кругленькую сумму: один лишь торт стоил около двух миллионов рублей.
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