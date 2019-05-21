Сын отметил день рождения без Орбакайте

Сегодня, 21 мая, свой день рождения отмечает старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Как оказалось, в праздник рядом с именинником оказалась вовсе не мать, а другие люди.

Никите Преснякову исполнилось 28 лет. Он стал плодом любви совсем юной Кристины Орбакайте и ее тогдашнего возлюбленного, певца Владимира Преснякова. Влюбленные, несмотря на то что жили вместе и ждали ребенка, так и не поженились. Расстались они спустя несколько лет. Тем не менее Пресняков и Орбакайте сумели сохранить достойные отношения. Они даже вместе веселились на свадьбе сына, когда тот пару лет назад сочетался браком с Аленой Красновой.

Кстати, из ее Instagram и стало известно, что свой день рождения Никита Пресняков встретил вовсе не в обществе матери, певицы Кристины Орбакайте, а с мачехой, певицей Натальей Подольской. Алена выложила в Stories отрывок записи, как Никиту, стоящего рядом с отцом Владимиром Пресняковым, все дружно поздравляют. Тот скромно улыбнулся, а потом, заметив, что его снимает жена, сказал ей: "Ты говоришь, что я старый. Ты всегда говорила, что я старый. Теперь я старше на год, и мне 28!" Алена Краснова в свое оправдание отметила, что не называла мужа старым.

У Владимира Преснякова дома Никита с супругой оказались неспроста. Накануне, 20 мая, отметила свой день рождения его жена Наталья Подольская. Был организован грандиозный праздник. Ведь эту дату Наталья делит с сестрой-двойняшкой Юлианой. Семьи Подольской и ее ближайшей родственницы объединились в загородном доме артистов. Не остались в стороне и родители именинниц и Владимира Преснякова.

Несмотря на то что на празднике не было Кристины Орбакайте, певица поздравила наследника через соцсеть. Она опубликовала архивное видео, на котором запечатлены все ее дети: Никита, Дени и Клавдия. "Никусик, мой любимый, золото-солнечный, талантливый и упертый сыночек, с Днем Рождения! Спасибо, что благодаря тебе я узнала это счастье – быть мамой! Ты всегда идешь своей дорогой и это здорово 🙌 Верь в себя 🙏❤ ", – поздравила сына Кристина Орбакайте.

Ранее певица поздравила с днем рождения среднего сына Дени. Ему исполнился 21 год. А скоро отметит важную дату и сама Кристина Орбакайте. Популярной исполнительнице, старшей дочери Аллы Пугачевой 25 мая будет 48 лет.