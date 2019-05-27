Саша Савельева предстала перед фанатами после родов
На черно-белом фото артистка лежит на деревянном полу в спортивном костюме. У нее закрыты глаза, а рука приставлена ко лбу. Над головой Саши разбросаны цепи, которые можно принять за продолжение ее прически.
Под снимком певица написала: "Немного помечтать". Поклонники тут же стали выдвигать предположения на этот счет. Две самые актуальные версии: о втором ребеночке или поспать. Но Савельева так и не раскрыла интригу.
Многие начали осыпать звезду комплиментами. "Так быстро живот ушел", "Саша, вы такая красивая", – не жалели добрых слов обожатели.
Но среди ярых поклонников нашлись и желчные критики. Они всегда найдут повод, чтобы зацепить человека.
"Красься же. Смотреть больно!" – заявила недоброжелательница.
Напомним, 35-летняя Саша Савельева в марте родила первенца. Сына она подарила любимому супругу Кириллу Сафонову.
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