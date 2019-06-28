Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой. "С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет, и ни одного дня нам не будет скучно", – подписал кадр влюбленный Пресняков.
У поклонников создалось впечатление, что у девушки вырос живот. Посыпались комментарии об интересном положении Красновой. "Похоже, что в пузике кто-то есть", – подметил внимательный пользователь Сети.
Никита почему-то был резок. "Мы вас поздравляем! Вы стали обладателем достижения ровно 50000й коммент "похоже, что в пузике кто-то есть" за последние 5 лет! Ваш выигрыш ровняется целым ничему (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – ответил певец.
Такая реакция многим не понравились. Обитатели соцсети в очередной раз отметили невоспитанность музыканта.
"Вот какой все же грубиян. Как можно так отвечать? Что вам плохого сделали? Ужасно!" – возмутилась подписчица.
Однако артист грубостью это не считает. По его словам, речь идет о безобидной шутке.
Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова вместе уже пять лет. Летом 2017 года они обручились. Супруги проживают в особняке, который им подарила звездная бабушка Алла Пугачева.
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