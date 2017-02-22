Юлия Снигирь: Столько всего хочется успеть

Юлия Снигирь рассказала о работе и частной жизни. Популярная актриса объяснила, почему редко выходит в свет.

Юлия Снигирь приняла участие в фотосессии для известного глянцевого журнала. По сюжету популярная актриса в стильных вечерних нарядах готовила на кухне. По признанию Юлии, она очень любит кулинарию. "Наверное, это то, чем я могла бы заняться всерьез, если бы не стала актрисой. Возможно, когда-нибудь открою маленькую таверну, а управляющим будет мой папа. Кулинарные способности у меня в него", – отметила актриса.

Снигирь поразила журналистов своей стройностью. Секрета из своей диеты она не делает. "Периодически исключаю из рациона глютен. Говорят, он очень вредный. Что касается диеты, то я давно поняла: по-настоящему работает только одна – которую сформулировала Майя Плисецкая: не жрать", – сообщила Юлия.

Тем не менее, недавно для роли Екатерины Великой Снигирь поправилась на десять с лишним килограммов. "Ела пончики с сахарной пудрой перед сном. Если честно, я обожаю всякую "гадость", так что мне очень понравилась такая сладкая жизнь. Я вообще-то не собиралась об этом рассказывать и уж тем более преподносить как подвиг. Но похоже, результат был слишком заметный – вот все и начали расспрашивать", – отметила Снигирь.

К слову, у актрисы в фильмографии много исторических фильмов. "Ужасно неудобные платья и речь – язык сломаешь. Шучу! Платья действительно неудобные, но тем легче вживаться в роль. Когда ты не узнаешь себя в зеркале, да еще говоришь совершенно иначе, чем в жизни, проще почувствовать в себе другой характер. В этом смысле каждый из нас немного актер. На самом деле я не знаю, почему у меня много исторических ролей. Честно. Возможно, потому что лицо у меня не очень современное: крашусь мало, губы не надувала, татуаж не делала", – цитирует Юлию Снигирь Tatler.

К Юлии интерес журналистов не ослабевает даже с учетом того, что она редко выходит в свет. Она так объяснила свое отсутствие на мероприятиях: "Мне столько всего хочется успеть и так много планов, что тратить время на то, чтобы покрасоваться в очередном платье, просто жалко".