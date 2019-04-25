Савельева удивила изменившейся фигурой после родов
Артистка показала снимок, на котором запечатлена в обтягивающем бежевом
платье с цветочным принтом, шляпке, и рассказала о своем самочувствии. "Денек сегодня
прекрасный", – отметила солистка "Фабрики" в микроблоге.
Поклонники удивились и восхитились, насколько быстро Саша Савельева вновь обрела стройную фигуру. Они одарили ее массой комплиментов. "Фигура у вас будто и не рожали", "Очень хороша", "Вау. Выглядеть так после родов, счастья и здоровья всей вашей семье", – написали фолловеры.
Певица также ответила на вопросы о своем самочувствии. "Очень хочется спать. Пока прихожу в себя", – написала Саша Савельева. "Если честно, я не знаю, как правильно нужно восстанавливаться. Просто ем вкусно, то, что подходит для грудного вскармливания, стараюсь спать в короткие промежутки, но не всегда получается. Пока держусь. Не геройствую с уборкой и готовкой. Стараюсь максимально расслабиться", – призналась артистка.
Позднее выяснилось, что опубликованное фото было сделано еще до беременности. Саша Савельева сама в этом призналась. Но поклонники не расстроились, ведь они убеждены, что артистка прекрасно выглядит. Дело в том, что на недавних кадрах с коляской она демонстрирует подтянутую фигуру.
Напомним, Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым. На прошлой неделе они отметили девятую годовщину совместной жизни.
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