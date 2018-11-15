Рассвирепевший Масляков набросился на Галкина в антракте

Максим Галкин в откровенном интервью прокомментировал конфликт с Александром Масляковым, случившийся много лет назад. Популярный телеведущий признался, что лидер КВН обиделся на него.

Максим Галкин стал очередным звездным гостем шоу рэпера Басты GazLive, которое транслируется только в интернете. Суть передачи в том, что приглашенный гость отвечает на вопросы пользователей Сети. Отметим, что подчас Максима спрашивали о весьма щекотливых темах.

В частности, один из интернет-пользователей поинтересовался, чем закончился застарелый конфликт Максима Галкина с Александром Масляковым. Для тех, кто вообще не знал о напряженных отношениях юмориста с лидером КВН, показали отрывок из передачи, где еще совсем молодой Максим Галкин дискутирует на какую-то тему.

При этом в зале сидит сын Александра Маслякова Александр. И Галкин эмоционально говорит: "Я не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал, кроме того, что унаследовал фамилию отца. Который является слабым телеведущим".

Сейчас Галкин прояснил ситуацию. "Они обиделись что-то... У меня не было конфликта. Был эфир, очень давно на НТВ, я был... (Галкин дал понять жестами, что он был взвинчен. – Прим.ред.), и он мне что-то сказал, ну, я ему в ответ сказал. Ну и все. То есть я не знаю, чего обижаться. Что-то Саша, младший, на это так прореагировал, и родители обиделись за него. Потому что на старших я никак не наезжал", – рассказал свою версию событий юморист.

При этом он отметил, что был еще один неприятный прецедент с семейством Масляковых. Причем на сей раз именно с лидером КВН. "Помню, я один раз поставил какую-то "тройку", когда пришел на КВН, на меня так наехал Александр Васильевич в антракте, что я "тройку" поставил! Типа тут не принято. А мне не понравилась шутка, я и поставил. В общем, короче, больше я туда и не ходил", – поведал шоумен.

В заключение Максим Галкин сказал: "В общем, у меня нет никаких вопросов к семье Масляковых, но они... ну, реально им че-то не нравится. Ну, не нравится и не нравится, что я могу сделать? Один раз "тройку" поставил и один раз сказал сыну, что она пока не заработал себе на фамилию. Ах тф боже мой, обидел парня! Ежкин кот, а!"