Наталья Штурм спровоцировала отвращение в свой адрес
Певица постоянно шокирует чрезмерно откровенными нарядами, и этот раз исключением не стал. Штурм выложила серию фотографий из примерочной.
Длинное черное платье с белыми буквами – все бы ничего, если бы не лямки, едва прикрывающие наливную грудь исполнительницы. "Мне этот наряд прям зашел. Грамотно сел", – подписала кадр звезда.
Подписчики отреагировали моментально. "Это смотрится безвкусно и дешево. В любом возрасте можно выглядеть сексуально, но в 20 это бикини, а в 45 – стильный костюм", "Как же вульгарно смотрится! Фу", "Больная и озабоченная женщина!" – вдоль и поперек раскритиковали артистку пользователи.
Кто-то попытался выразить недовольство более мягко, переведя все в шутку.
"Так. Еще одну Волочкову я не вынесу! Отписываюсь", – заявила поклонница.
Нашлись и те, кто встал на защиту Натальи. "Недовольны только злые и завидующие девки, а парни в восторге!" – заступился за знаменитость один из подписчиков.
Пиарщица рассказала о пережитом
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Ведущая шокировала публику
Она обратилась к ним в личном микроблоге
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Детей перестали нормально называть
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Иван Голунов
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Киркоров vs Майкл Джексон
Срочно!
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Работа в женском коллективе
Задержка на пять дней
Первые признаки диабета