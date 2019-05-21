Известная певица занялась йогой без одежды
Наталья Штурм возобновила приятную для подписчиков традицию сразу, как только приехала в Болгарию. Первая фотосессия оказалась скромной: певица позировала в алом платье на фоне побережья. Единственный предмет туалета, от которого избавилась артистка – туфли на шпильках.
Позже желание фанатов было удовлетворено. Наталья Штурм отправилась на пляж для традиционной тренировки. Сначала звезда была в белом бикини, а потом решила освободиться и от купальника.
Фото были сделаны со спины и сбоку, но и в таком ракурсе пользователи разглядели много любопытного. "Когда рядом нет любимого зала – спасает йога", - подписала кадр певица.
Обычно под такими снимками Наталью Штурм критикуют злопыхатели. 52-летней артистке напоминают, что она мать и бабушка, что с нее берут пример дети, поэтому надо вести себя скромнее. Однако на сей раз критики молчали – видимо, также впечатленные соблазнительными изгибами подтянутого тела звезды.
"Наконец-то очень красивые и сексуальные фото", "Шикарная фигура", "Прелесть, сексуальность и нежность", – приводит комментарии пользователей под постом Натальи Штурм Teleprogramma.pro.
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