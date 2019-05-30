Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья
На своей официальной странице в Instagram Руслан Евдокименко выложил ряд фотографий, сделанных в Великобритании. На одной из них – его мать София Ротару. Популярная исполнительница позирует на фоне красной телефонной будки. Артистка снята в подвернутых по моде джинсах, белых кроссовках, тельняшке и черном пиджаке. Завершили образ солнцезащитные очки.
Руслан Евдокименко коротко подписал снимок, указав аккаунт Софии Ротару в Instagram. Куда разговорчивее оказались его подписчики: "Молодец👍🌟Хочу и я также в 71 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Будьте здоровы София Михайловна, живите долго и радуйте нас своим талантом. Новых вам, творческих успехов, здоровья и дальнейшего процветания!", "Хочется этой СИЛЬНОЙ женьщине.. пожелать.. здоровья.. все остальное у нее есть.. в нашем мире все можно купить.. будьте здоровы.. счастливы.. и не слушайте что говорят вокруг.. лесть тоже порой горчит..", "Лучше нее пока никто и не поет. Будьте здоровы София, жаль что мало вас показывают сейчас в России. Всегда приятно Вас слушать!"
Фанаты не просто так желают здоровья Софии Ротару. Говорят, легендарная артистка не выступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. Как писали "Дни.ру", у звезды якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Ходят слухи и о том, что это выдуманный диагноз Софии Ротару, а настоящий гораздо хуже.
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