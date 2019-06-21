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Шоу-бизнес

Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
До открытия  XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" осталось три недели. В этом году он откроет новых звезд, новые площадки, но будет все таким же интересным, насыщенным, ярким. Главным сюрпризом станет появление там Софии Ротару.
прочитано 1521 раз

Слухи об участии главной эстрадной "хуторянки" в этом празднике ходили давно. Но сейчас они получили официальное подтверждение. Директор фестиваля Глеб Лапицкий в интервью "Российской газете" заверил, что на закрытии "Базара" Ротару появится непременно.

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София Ротару певица, актриса

За удовольствие побывать на закрытии форума надо выложить от 48 до 113 белорусских рублей (1500–3500 российских), что недорого, если учесть обилие звездных имен в афише. Главной же артисткой вечера станет София Ротару.

В России она принципиально не выступает и не снимается уже много лет – не хочет, чтобы земляки на Украине думали, будто она поет для "агрессоров" и "оккупантов". По этой же причине не посещает теперь российский Крым, где у нее и большой дом, и отельный бизнес. 

Так что единственный шанс у российских поклонников увидеть 71-летнюю народную артистку Украины – поехать в соседнюю Беларусь. На празднике, который лично патронируется президентом Александром Лукашенко, София Ротару – всегда желанный гость, ее ждут с распростертыми объятиями.

Напомним, впервые на фестиваль в Витебск она приехала в 1993 году и приняла участие в гала-концерте мастеров искусств Украины. В 1997-м София Михайловна выступила на сцене Летнего амфитеатра в юбилейной программе, посвященной 25-летию творческой деятельности. А в 1999, 2003, 2007, 2009 годах давала сольные концерты и была удостоена специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию" и именной звезды на "Аллее звезд".

21 июня 2019, 15:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да хрен с ними, с фонограммой и хитами лавандового периода, привыкли уже за 40 лет, что Ротару живьем не поёт от слова "совсем" и нового ничего не будет. Но она б хоть их переписала сегодняшним голосом, а то враньё такое как плевок в поклонников, которые конечно же есть.
отец Стахий
Ответить
Гость
А кому нужна эта старуха, поющая под фонограмму, в России?
Мизулина?
отец Стахий
Ответить
<цензура> <цензура> <цензура> гавностатейка для бросающих понты бараноф
Гость
Ответить
Гость
А кому нужна эта старуха, поющая под фонограмму, в России?
Никому. Одной талантливой Бузовой хватает на всю страну
Гость
Ответить
В России царствует охрипшая прокуренная и перекуреннвя Алка - алкашка. Пусть она и забавляет народ. А Бузова пусть подпевает на ишаке
Гость
Ответить
А кому нужна эта старуха, поющая под фонограмму, в России?
1

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