Плюнувшую на Россию Ротару ждут с распростертыми объятиями у Лукашенко
Слухи об участии главной эстрадной "хуторянки" в этом празднике ходили давно. Но сейчас они получили официальное подтверждение. Директор фестиваля Глеб Лапицкий в интервью "Российской газете" заверил, что на закрытии "Базара" Ротару появится непременно.
За удовольствие побывать на закрытии форума надо выложить от 48 до 113 белорусских рублей (1500–3500 российских), что недорого, если учесть обилие звездных имен в афише. Главной же артисткой вечера станет София Ротару.
В России она принципиально не выступает и не снимается уже много лет – не хочет, чтобы земляки на Украине думали, будто она поет для "агрессоров" и "оккупантов". По этой же причине не посещает теперь российский Крым, где у нее и большой дом, и отельный бизнес.
Так что единственный шанс у российских поклонников увидеть 71-летнюю народную артистку Украины – поехать в соседнюю Беларусь. На празднике, который лично патронируется президентом Александром Лукашенко, София Ротару – всегда желанный гость, ее ждут с распростертыми объятиями.
Напомним, впервые на фестиваль в Витебск она приехала в 1993 году и приняла участие в гала-концерте мастеров искусств Украины. В 1997-м София Михайловна выступила на сцене Летнего амфитеатра в юбилейной программе, посвященной 25-летию творческой деятельности. А в 1999, 2003, 2007, 2009 годах давала сольные концерты и была удостоена специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию" и именной звезды на "Аллее звезд".
Юморист выложил ролик с горячими танцами
Поклонники прозрели и теперь буквально воспевают ее дар
Танцовщицу спустили с небес на землю
Кома добила знаменитого продюсера
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Жанна Фриске
Сделать ботокс
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Брат оказался геем
Раннее облысение
Как бороться с завистью?
Беременна от пьющего
Мой батяня отымел мою жену...
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Конфликт в Чемодановке
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Прямая трансляция с Путиным
Посоветуйте комедию
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Негры.
Вопрос админу
Она верит в гороскоп