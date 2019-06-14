"Вилку в глаз воткну": Тодоренко ошеломили дерзкие проститутки
Топурия призналась, что коллектив "А’Студио" соглашается выступать на частных мероприятиях, так как за них обычно хорошо платят. Меж тем она и ее коллеги ненавидят такие заказы.
"Один раз мы вышли на сцену, а там были мужики и *** (проститутки – Прим.ред.). Когда выступление пошло, у всех появилось хорошее настроение, телки начали раздеваться. А я чуть-чуть быдло кавказское. Ребята поняли, что я сейчас буду напрягаться и они такие: "Ты на нас смотри". Я просто спиной повернулась и дальше пела. Мы очень быстро закончили, потому что это не очень хорошо выглядело", – рассказала Кети Топурия в эфире YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Тодоренко была ошеломлена рассказом собеседницы о дерзких проститутках. Она предположила, что если заказчик вдруг решит грязно приставать к Топурие, то он рискует получить в "морду". Кети подтвердила, что готова драться, защищая свою честь.
"Было такое знакомство, с одним, теперь уже нашим очень хорошим другом. Когда я пришла в группу, он решил подкатить. Я говорю: "Слышишь, видишь эту вилку?" Он говорит: "Да". "Сейчас тебе в глаз воткну". А я была маленькая, мне только 18 лет. Для меня все дико было, странно. Он рассмеялся. Понял, что наш человек. После этого мы дружим", – рассказала Кети Топурия еще более ошарашенной Регине Тодоренко.
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