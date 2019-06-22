Екатерина Климова довела народ после слухов о разводе
На видео актриса едет за рулем в забавной маске для лица. На этот раз выбор пал на мордочку тигра.
Поклонникам ролик очень понравился. "Чупака, ты ли это?", "Тигруля на выезде", "Водители в пробке в ауте!", "Когда вечер прошел на ура, а утром надо на работу", "Гаишники скажут: не похожи на фото в водительском удостоверении!", – шутили подписчики.
Но самые верные фанаты, наоборот, опечалились. Зная, что происходит в личной жизни Екатерины, они сразу поняли, что это лишь попытка скрыть свои настоящие чувства. Тем более, слышно, что в машине громко играет песня Аллы Пугачевой "Не отрекаются, любя".
Каждый пытался поддержать артистку. "Бедняга, видно, что устала эмоционально", "Маска маской, а песней все сказано. Когда плачут глаза, никакая маска не поможет", "Да,разочарование оставляет пустоту! Я плачу! Честно!", – сочувствовали понимающие поклонники.
"Умело спрятана грусть!", – подытожила пользователь сети.
Напомним, 27 мая Климова подала заявление на развод с Гелой Месхи, которое было зарегистрировано в Хамовническом районном суде. 10 июня была проведена беседа с супругами. Заседание по бракоразводному процессу состоится в конце июня.
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