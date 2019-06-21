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Шоу-бизнес

Больного Бари Алибасова пичкают лекарствами

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Накануне к дому Бари Алибасова приехали спасатели и скорая помощь, а вслед за ними – сотрудники полиции. Как выяснилось, их вызвала личный врач продюсера Марият Мухина. 
прочитано 1825 раз

Доктор рассказала, что на днях приезжала проведать своего пациента и от увиденного пришла в ужас. Она уличила всех помощников в том, что Бари просто-напросто не лечат.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Из НИИ им. Склифосовского Алибасова отпустили под расписку о том, что он продолжит лечение на дому. Ему все расписали буквально по минутам. "Но я своими глазами увидела, что его не лечат, не кормят, нет никакого ухода", – заверяет Марият.

По ее словам, дозировка лекарственных препаратов не соблюдается. Более того, вместо дорогих средств Бари дают дешевые аналоги. Продюсеру не делают уколы, которые предотвратят сужение пищевода.

Врач очень переживает за своего подопечного. Ведь из-за отсутствия должного лечения выздоровление может затянуться. Кроме того, Алибасову может стать значительно хуже. 

"Фактически Бари медленно убивают!" – гневается Мухина.

Марият утверждает, что у Бари Каримовича нет ни медсестры, ни помощницы по хозяйству. При этом в его квартире толпится множество сомнительных знакомых: его помощник Сергей Моцарь, какой-то Рудик, неизвестные горластые женщины. Они пичкают его снотворным, а лекарств не дают. 

"А ведь он под обезболиванием и не в себе из-за этих препаратов – они дают галлюциногенный эффект. На всю страну Бари в трусах показывают!" – негодует доктор.

Бари Алибасов. Кадр youtube.com

Отметим, директор Алибасова Вадим Горжанкин опроверг эту информацию. Он заверяет, что эта женщина вводит всех в заблуждение. "Бари сейчас отправился на эфир, чувствует он себя нормально", – отмечает представитель продюсера.

Автор: Екатерина Плискина21 июня 2019, 14:50
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

отец Стахий
Ответить
Гость
ПОЗОР СЕМЬЕ Б. АЛИБАСОВА!! ЭТО ШОК!! НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!.. ГДЕ СЫН, ДРУЗЬЯ, НА-НА, ЖЕНА?.. ЧЕЛОВЕК-НЕАДЕКВАТЕН!! НУЖНА ПОМОЩЬ ВРАЧЕЙ, 24-ЧАСОВОЙ УХОД!!.... ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ!!..... СЕЙЧАС, НЕДРУГИ, МОГУТ УБРАТЬ ЕГО!! ЧТОБ ЗАВЛАДЕТЬ ИМУЩЕСТВОМ!! КАК МОЖНО БРОСИТЬ В БЕДЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТ. ВЕРНУЛСЯ С ТОГО СВЕТА? ПОЗОР СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, ТОВАРИЩАМ!
да и хрен с этим педарасовым
отец Стахий
Ответить
он спился
Гость
Ответить
ПОЗОР СЕМЬЕ Б. АЛИБАСОВА!! ЭТО ШОК!! НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!.. ГДЕ СЫН, ДРУЗЬЯ, НА-НА, ЖЕНА?.. ЧЕЛОВЕК-НЕАДЕКВАТЕН!! НУЖНА ПОМОЩЬ ВРАЧЕЙ, 24-ЧАСОВОЙ УХОД!!.... ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ!!..... СЕЙЧАС, НЕДРУГИ, МОГУТ УБРАТЬ ЕГО!! ЧТОБ ЗАВЛАДЕТЬ ИМУЩЕСТВОМ!! КАК МОЖНО БРОСИТЬ В БЕДЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТ. ВЕРНУЛСЯ С ТОГО СВЕТА? ПОЗОР СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, ТОВАРИЩАМ!
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