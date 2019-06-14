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"Чтобы она не отсвечивала": муж раскрыл секрет общения с Бородиной

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: www.globallookpress.com
Супруг звезды шоу "Дом-2" пишет книгу. Муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров расскажет все, что знает о представительницах прекрасной половины человечества. 

Продолжение: "Пуритане могут спать спокойно": полуголая Брежнева обратилась к моралистам

прочитано 638 раз

В личном Instagram муж знаменитости поделился радостной новостью. Вот-вот свет увидит его детище – книга о взаимоотношениях полов.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Курбан Омаров также опубликовал небольшой отрывок своего творения. Оказывается, супруг Ксении Бородиной раскрыл все свои секреты. Например, он объяснил, какие ошибки не должен совершать сильный мужчина, поведал, как общаться с женщинами и какую девушку выбрать в жены.

"А в отношениях сильный мужчина тот, кто может позволить своей женщине быть настоящей. Потому что слабые мужчины в отношениях постоянно пытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она не отсвечивала и, не дай бог, не принесла проблем. Он не хочет проблем и начинает женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: "Делай все, что хочешь, я разберусь, не разберусь, так попробую", – процитировал избранник теледивы свою книгу.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров стали супругами четыре года назад. В декабре их общей дочери Тее исполнится столько же. Также в семье знаменитостей подрастает дочь телеведущей от первого брака – Маруся.  

Автор: Руслана Алексеева14 июня 2019, 13:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Оба носы переделали?
Ответить
Откуда альфонсу Курбану знать, что такое сильный мужчина? Сильный мужчина содержит семью, а не в соцсетях сидит. Позор мужику быть на содержании.
1

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