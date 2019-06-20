Баскову пришлось оправдываться после встречи с Дубцовой
Не так давно исполнитель побывал на Сейшельских островах. Николай Басков полторы недели наслаждался местным климатом и любовался роскошными видами.
Примечательно, что улетал на курорт артист в компании друзей, а вот возвращался в обществе коллеги по цеху Ирины Дубцовой. Звезды сами рассказали о встрече в соцсетях, спровоцировав тем самым множество слухов.
Наконец Николай Басков решил прокомментировать ситуацию и успокоить взволнованных поклонников. С Ириной Дубцовой "золотой голос России" встретился случайно. Их отношения не выходят за рамки дружбы.
"Да, мы с ней встретились вместе. Я Иру обожаю – она потрясающая вообще певица, композитор и актриса. Мы дружим очень давно", – с улыбкой отмечает артист.
Николай Басков также сообщил, что прилетел на отдых вместе с друзьями. Спустя время приятели улетели домой, а певец решил остаться еще на 11 дней.
Артист арендовал целую виллу, ночь пребывания в ней стоит больше ста тысяч рублей, поэтому за полторы недели вокалист заплатил больше миллиона. Дом звезды был оборудован спортзалом, бассейном, имел выход на частный пляж. Три раза в день в апартаменты приходил повар, который готовил Николаю Баскову. Об этом сообщает Пятый канал.
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