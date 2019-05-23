Басков бесцеремонно заткнул рот болтливой Дубцовой

Николай Басков и Ирина Дубцова настолько близки, что "натуральный блондин" доверяет коллеге свои тайны. Одной из них певица решила поделиться с общественностью.

Ирина Дубцова и Николай Басков встретились в аэропорту. Оба отдыхали на Мальдивах, правда, на разных островах. Глубокой ночью их пути пересеклись – артисты оказались в одном автобусе. Дубцова опубликовала видео в Instagram. "А как вы провели эту ночь? Я с @nikolaibaskov!"– заявила исполнительница.

"Дорогие друзья! Еду в автобусе, встретила симпатичного молодого человека", – стала рассказывать Ирина, но тут в кадре появился Николай. "Ну как сказать "встретила"... Это я ее встретил, и она едет в моем автобусе", – сообщил певец. "Личном", – вставила попутчица. Тот подыграл: "Конечно! Я же Басков!"

В следующем видео Дубцова снова обратилась к подписчикам: "Дорогие друзья, я хотела рассказать, какой Николай Басков прекрасный друг..." Однако продолжить фразу не удалось – артист подскочил к коллеге и в буквальном смысле заткнул ей рот.

"Так, ничего не говори! Ничего нельзя!" – потребовал Николай, зажимая ладонью рот Ирине. Чтобы сгладить неловкость, он нежно поцеловал артистку.

Певица предприняла и третью попытку что-то донести до общественности, но "натуральный блондин" снова помешал. "Нет, я не могу молчать, я все-таки скажу..." – начала Ирина Дубцова. "Хватит! Все, молчи! Никто не должен знать! Все, что было, то прошло. Осталось на скалах", – отшутился Николай Басков. Теперь подписчики теряются в догадках, что же хотела рассказать звезда.