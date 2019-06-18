"Ужас какой!": ухажера Бузовой из "Дома-2" раздуло после пластики

У звезды телестройки Алессандро Матераццо (Александр Курышко) начались серьезные осложнения после пластической операции. Лицо экс-участника шоу "Дом-2" распухло и изменилось до неузнаваемости.

В конце мая 38-летний Матераццо решился на пластику лица. Свое решение лечь под нож пластического хирурга Матераццо объяснил тем, что готов на все ради успеха, которого он планирует достичь в США.

Экс-участник шоу "Дом-2" рассказал, что результаты операции можно будет оценить только в октябре. Однако 18 июня стало известно, что Алессандро Матераццо столкнулся с рядом трудностей. У него начались серьезные осложнения.

Лицо Матераццо распухло и изменилось до неузнаваемости. Причиной этому послужило то, что звезда шоу "Дом-2" попал в ДТП. "Реабилитационный период проходит тяжело. Дело в том, что через несколько дней после операции я попал в серьезную аварию. Получил травмы, и в результате это повлияло на мое восстановление после пластики", – цитирует Матераццо Dom2Life.ru. Сейчас Матераццо придется проходить ряд дополнительных процедур и лечение.

Напомним, что Александр Курышко пришел на шоу "Дом-2" в 2007 году. Сначала Алессандро пытался добиться расположения Ольги Николаевой-Солнце, но та не ответила ему взаимностью, и парень переключился на Ольгу Бузову. Вскоре выяснилось, что Алессандро многое привирает, рассказывая о себе. Оказалось, его настоящее имя Александр Курышко и за периметром шоу "Дом-2" у него есть девушка.