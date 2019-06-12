Испугался и убежал: представитель Алибасова сообщил о пропаже

Пока вся страна следит за судьбой Бари Алибасова, произошел неприятный инцидент, связанный с продюсером. Стало известно, что из его квартиры сбежал кот Чуча породы сфинкс.

О пропаже заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. "Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры. Сначала я думал, что его до пресс-конференции забрал к себе помощник отца Сергей, поэтому и не волновался. Сегодня же Сергей позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера из квартиры. До пресс-конференции кот точно был в квартире", – рассказал он изданию "Говорит Москва".

Представитель продюсера попросил тех, кто видел лысого кота, сообщить об этом, позвонив по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты". "Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы "На-На" на праздник гарантирую", – резюмировал он.