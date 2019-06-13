Молодую жену Эрнста "вырезали" из фильма Первого канала

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста рассказала, что недавно снялась в полнометражном фильме. Софья Эрнст посетовала, что из финальной версии картины ее "вырезали".

Супруга медиаменеджера сыграла эпизодическую роль в исторической ленте "Викинг". Фильм, посвященный великому князю киевскому Владимиру, создавался при поддержке Первого канала.

По словам 30-летней Софьи Эрнст, на финальном монтаже ее роль заметно урезали. Актриса появилась всего в одном эпизоде. Девушка отметила, что этот факт ее ничуть не расстроил. Знаменитость рассказала, что во время работы ей удалось познакомится с актерами Данилой Козловским, Светланой Ходченковой и Александрой Бортич. Об этом Эрнст написала в своем Instagram.

Напомним, Софья Эрнст недавно снялась в сериале Константина Богомолова "Содержанки". Артистке очень понравилось работать с режиссером. Жена медиаменеджера не скрывала своей радости, когда сериал получил продолжение.

Напомним, в прессе сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вновь женился на актрисе Софье Заики в июле 2017 года. Поговаривают, что бракосочетание прошло без торжества. Впрочем, нет и документальных подтверждений того, что знаменитости оформили отношения. Вместе супруги воспитывают двух дочерей, родившихся в 2016 и 2017 годах, имена которых неизвестны.