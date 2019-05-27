Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
"Скажите, как вам вчерашний концерт "Голос. Дети"? Что вы об этом думаете? Не показалось ли вам что-то странным? Я очень хочу узнать ваши мнения! А после выскажу свое!" – обратился к поклонникам Максим Фадеев. Речь шла о специальном выпуске шоу, показанном в эфире Первого канала 24 мая.
Пользователи соцсети поделились своими мыслями: "Странным было все – от дрожащих голосов детей и некачественного звука до итога вечера", "Не ожидала, что просто раздадут каждому по первому месту!", "Удивительно, почему дети поют песни для взрослых... Неужели совсем не стало детских песен?"
Ранее Максим Фадеев выразил надежду, что спецвыпуск шоу "Голос.Дети" окажется примирительным, сделанным ради детей. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти..." – отметил музыкант.
Как писали "Дни.ру", 16 мая Первый канал выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу "Голос. Дети". Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" решила аннулировать результаты.
Проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
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