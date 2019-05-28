Максим Фадеев неожиданно сменил профессию
Продюсер ненадолго сменил профессию. Максим Фадеев сыграл в кино представителя своей сферы деятельности.
"Такая история: я снялся в сериале, а именно в новой режиссерской работе @nuzhny "Толя-робот". Сериал идет по будням в 20:00 на @tnt_online. И уже скоро будет серия с моим участием! Как посмотрите, обязательно напишите свое мнение. От всей души благодарю всю съемочную команду за работу", – написал Максим Фадеев. "Я буду играть роль продюсера", – цитирует автора поста Ura.ru.
Максим Фадеев "пытался показать, как на самом деле все происходит" в продюсерском мире. Он признался, что не считает себя талантливым актером. Продюсер добавил, что снялся в сериале потому, что хотел поработать с режиссером Алексеем Нужным.
Поклонники написали в комментариях, что с нетерпением будут ждать выхода серии: "Будем смотреть с огромным удовольствием, Максим Александрович", "Сериал посмотрим обязательно и напишем мнение!", "Максим, Вы большой молодец. Успехов в актерской карьере!" Многие напомнили Максиму Фадееву об обещании высказаться о спецвыпуске шоу "Голос.Дети".
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