"Шок физиологический и моральный": неожиданное признание Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая дала откровенное интервью. Актриса призналась, почему не смогла преодолеть себя.

Юлия Высоцкая производит впечатление актрисы, ради роли готовой на все. Снимаясь в фильме Андрея Кончаловского "Рай", она смело побрилась налысо. Однако больше на эксперименты с внешностью Юлия не готова.

"Мне очень сложно дался переход из "лысого состояния" в нормальное. Организм лишь через полгода после окончания съемок "Рая" осознал, что это было. Шок физиологический и моральный", – призналась Высоцкая.

Для работы в новом фильме Валерии Гай Германики "Мысленный волк" актриса предпочла не перекрашиваться в брюнетку, а надеть парик. Картина представляет собой притчу о матери и дочери, которые не то чтобы любят друг друга, но оказываются на одной стороне в борьбе с общим врагом – волком-людоедом.

Многие сцены снимались в карельском поселке поздней осенью по ночам. Юлия считает этот опыт полезным. "Я очень многое о себе поняла. Поняла, что могу существовать в сложных обстоятельствах не только профессионально, но и физически, что могу выжить", – отметила актриса в интервью Tatler.

Высоцкая опровергла мнение о том, что она легкий, открытый и общительный человек. "Это странно, потому что я никогда такой не была, даже в юности. Я интроверт, у меня всегда было мало друзей", – призналась звезда.

Артистке удивительно читать комментарии в Instagram, в которых ее называют чуть ли не подругой. "Моя жизнь состоит из очень многого, чем я никогда не поделюсь ни с кем, кроме... Таких людей, наверное, меньше, чем пальцев на одной руке", – заключила Юлия Высоцкая.