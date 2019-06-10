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"Ах, какая женщина!": мокрая и голая Климова завела россиян

Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Известная актриса опубликовала фото из душа на своей странице в Instagram. Екатерина Климова восхитила поклонников "горячим" снимком.
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Звезда кино выложила провокационный снимок, который привел пользователей в восторг. На фото из душа раздетая Екатерина Климова позирует под струями воды в одном полотенце.

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Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

"Жара", – подписала снимок артистка. Судя по всему, знаменитость намекнула, что спасаться от такой погоды ей помогает только прохладный душ, передает Пятый канал.

Увидев фотографию Екатерины Климовой, поклонники не смогли сдержать восхищения. Возбужденные фанаты признались, что после таких кадров им стало еще жарче. Они осыпали актрису комплиментами и отметили, что кинозвезда шикарно выглядит для своих лет.

"Ах, какая женщина!", "Бедные мужики! От ваших постов всегда настроение поднимается на 100%", "Красивая и естественная, нет этих филлеров и ботокса. Шикарная! Очень органично и красиво все!", "Теперь стало еще жарче", – написали фолловеры Екатерине Климовой.

Отметим, что Екатерина Климова не любит афишировать личную жизнь. Как писали "Дни.ру", знаменитость замужем за коллегой Гелой Месхи. До этого она состояла в браке с артистом Игорем Петренко. Екатерина Климова предпочитает не отвечать на бестактные вопросы поклонников по поводу своей семьи.

Автор: Валерия Нарская10 июня 2019, 13:42
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