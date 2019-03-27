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Климова резко ответила на вопрос о молодом муже

Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Екатерина Климова отправилась отдыхать в обществе троих детей. Поклонники обратили внимание, что популярная актриса не взяла с собой младшую дочь Беллу, нет на фото с отдыха и отца ребенка, актера Гелы Месхи.
прочитано 2080 раз

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Екатерина Климова сделала несколько публикаций, посвященных отдыху на элитном курорте. Актриса предпочла не уточнять, где проводила время, но многочисленные подписчики предположили, что речь идет о Дубае.

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Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Компанию Екатерине Климовой, судя по фото, составила старшая дочь Елизавета, а также сыновья Матвей и Корней. "Странное дело. Ждешь отпуска, ждешь целую вечность, а потом – бац! И в одно мгновение ваше путешествие становится воспоминанием. А мама все платья даже "выгулять" не успела", – грустно призналась она.

Подписчики рассыпались в комплиментах эффектной артистке. Особенно понравились фанатам снимки, на которых она запечатлена в гипюровом коротком платье, подчеркивающем стройную фигуру. А ведь у Екатерины четверо детей! "Глазами сына", – коротко подписала серию кадров Климова.

"А когда будут фото глазами мужа!?" – спросили актрису любопытные поклонники, и этот вопрос вывел ее из себя. "Когда люди перестанут быть бестактными", – резко ответила Екатерина Климова. Добавим, что многие пользователи поддержали ее в нежелании афишировать частную жизнь, ведь счастье любит тишину. И особенно хорошо это правило работает в шоу-бизнесе.

Автор: Наталья Аряева27 марта 2019, 09:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавице Климовой исполнилось 40 лет

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