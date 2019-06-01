"Хочется плакать": Тодоренко показала свадебное платье
В личном Instagram знаменитость опубликовала радостный пост. Регина Тодоренко поведала, что начала подготовку к предстоящему бракосочетанию.
Звезда начала с выбора свадебного платья. По словам теледивы, на пышном торжестве настоял муж – певец Влад Топалов.
"Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации, потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая 💪🏻, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ 🧚♀ И вот сижу я выбираю самое красивое в мире платье 🙈👸, уже хочется плакать прямо на фату 👰😭😆, но я держусь 💪🏻! 🤣 Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась радостью с подписчиками Регина Тодоренко.
Напомним, телеведущая и певец Влад Топалов уже побывали в ЗАГСе. 25 октября 2018 года влюбленные расписались. 5 декабря того же года звезда родила супругу сына, которого назвали Михаил. Так как Регина Тодоренко в момент регистрации брака была на внушительном сроке беременности, праздник решили не делать.
"Мы душевно посидели всей семьей, отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, "лишняя трата денег", – так говорят мои родители 🤷🏼♀", – пишет Регина Тодоренко в соцсетях. По словам телеведущей, муж заставил е передумать.
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