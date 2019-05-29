Регина Тодоренко готовится к свадьбе

Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост. Девушка раскрыла все детали предстоящего торжества.

На фото ведущая в белом купальнике с воланом от Calzedonia запечатлена в бассейне. Волосы собраны в небрежный пучок. В одной руке она держит маленький свадебный букетик, а на другой у нее сверкает обручальное кольцо с бриллиантами.

Под снимком ведущая напомнила, что официально расписались они с Владом Топаловым еще в октябре. Сейчас же пара готовится к большому торжеству.

Поклонники начали поздравлять Тодоренко. Многие писали искренние слова радости: "Ура, желаю счастья!", "Все правильно! Молодцы!"

Но нашлись и те, кто начал критиковать выбор звезд. Они негодовали, что молодые люди сначала родили малыша, а потом поженились. Люди осыпали Регину нелицеприятными высказываниями.

"Какой тебе замуж? Иди ребенка воспитывай и мужу кашу вари!" – заявила подписчица.

Напомним, Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году во время работы в театре. Артист не стал долго тянуть и меньше чем через год сделал девушке предложение. Вскоре ведущая родила супругу наследника – сына Михаила.