Регина Тодоренко готовится к свадьбе
На фото ведущая в белом купальнике с воланом от Calzedonia запечатлена в бассейне. Волосы собраны в небрежный пучок. В одной руке она держит маленький свадебный букетик, а на другой у нее сверкает обручальное кольцо с бриллиантами.
Под снимком ведущая напомнила, что официально расписались они с Владом Топаловым еще в октябре. Сейчас же пара готовится к большому торжеству.
Поклонники начали поздравлять Тодоренко. Многие писали искренние слова радости: "Ура, желаю счастья!", "Все правильно! Молодцы!"
Но нашлись и те, кто начал критиковать выбор звезд. Они негодовали, что молодые люди сначала родили малыша, а потом поженились. Люди осыпали Регину нелицеприятными высказываниями.
"Какой тебе замуж? Иди ребенка воспитывай и мужу кашу вари!" – заявила подписчица.
Напомним, Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году во время работы в театре. Артист не стал долго тянуть и меньше чем через год сделал девушке предложение. Вскоре ведущая родила супругу наследника – сына Михаила.
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