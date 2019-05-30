"Бедный ребенок": Тодоренко распекли за издевательство над сыном
Жена певца Влада Топалова ответственно относится к воспитанию сына. Она часто берет его с собой на работу. Регина Тодоренко ранее перенесла съемки собственного шоу в квартиру, чтобы быть рядом с наследником.
Знаменитость поделилась с подписчиками видео из гримерки, на котором малыш сидит на руках у няни, а Регина учит его английскому языку, сообщает "Экспресс газета". Миша еще не разговаривает, но мать уже нагружает его подобными занятиями.
Тодоренко считает, что их с Топаловым отпрыск должен с младых ногтей учить два языка. Однако многие фолловеры посчитали, что ведущая издевается над ребенком. По их мнению, гораздо важнее, чтобы он привыкал к русской речи.
"До года нет смысла учить английский", "Боже, учить ребенка до года английскому – такой бред! Лучше сразу китайский. Иероглифы в картинках – так увлекательно", "Бедный ребенок", "Зачем так рано начинать учить английский? Он же совсем маленький! И совсем не говорит пока что", "Какой английский до двух лет? Дайте ему хоть на нашем заговорить!" – распекли пользователи Регину Тодоренко.
Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в декабре 2018 года. Месяцем ранее певец и телеведущая поженились.
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