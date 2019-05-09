Доведенная Бузова устроила разборки с взорвавшейся матерщинницей
Настя Ивлеева жестко прошлась по певице и ведущей Ольге Бузовой. Звезда Сети высказала все, что думает о творчестве Ольги в своей YouTube-программе AgentShow 2.0.
По словам Ивлеевой, ее часто сравнивают с Бузовой из-за того, что обе девушки резко стали набирать популярность. Однако Анастасия убеждена, что строила свою карьеру по кирпичику, а Ольга якобы ищет легкие пути и паразитирует на модных тенденциях. При этом в своем рассуждении Ивлеева использовала отборную матерщину, что никак ее не красило.
Примечательно, что Бузова оперативно отреагировала на выпад недоброжелательницы, однако сделала она это в крайне странной форме. Звезда опубликовала в своем Instagram видео с абстрактными размышлениями.
"Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит мне удовольствие, зарабатываю", – заявила она. Стоит отметить, что Ольга дергалась перед зеркалом, обращаясь, скорее всего, лично к Ивлеевой.
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