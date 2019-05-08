Улетевший из страны Билан раскрыл страшный диагноз
Дима Билан разъяснил не совсем обычный термин в том же посте в Instagram, где сообщил поклонникам о своем прибытии в Штаты. "Расквадратило", как выяснилось, это то, как человек ощущает себя после 12-часового перелета.
Тем не менее, Дима Билан не забыл напомнить подписчикамо своих выступлениях в американских городах, которые пройдут с 10 по 19 мая. "Будет нереально круто! Жду всех !!! ... и короткое пожелание – счастливой вам всем весны , пока мы будем отсутствовать !!!", – написал артист.
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Фанаты, посмотрев видео, которое Дима Билан разместил в Stories, решили, что выглядит их кумир очень даже неплохо. "12 часов! это капец.. Расквадратило))) самое главное, что добрались и все нормально) отдыхайте", "Ничего не расквадраченные! Если только совсем чуть-чуть... Почти и не заметно! Уставшие... Восполняйте энергетические запасы... 12 часов полета – это, конечно, лихо", – сочувствуют музыканту подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, в конце марта Диму Билана на руках вынесли на сцену Кремлевского дворца съездов, где проходила церемония вручения премии BraVo. Незадолго до этого певец поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить с концертом в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину.
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