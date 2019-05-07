"Это не мое дело": Васильева открестилась от расследования смерти Цывиной

Неожиданная кончина актрисы Ирины Цывиной переполошила общественность и породила много слухов. Подруга умершей – артистка Татьяна Васильева опровергла глупые домыслы обывателей.

В Сети не утихают разговоры о криминальных причинах смерти 55-летней звезды. Народ не поверил результатам предварительной экспертизы, согласно которой звезда скончалась от кардиомиопатии. Появились сплетни о том, что приятельница Ирины Цывиной Татьяна Васильева вознамерилась эксгумировать тело вдовы Евгения Евстигнеева. Якобы актриса затеяла собственное расследование.

Однако сама Васильева ни о чем таком даже и не думала. Артистка заявила, что не имеет к следствию никакого отношения. Расследованием по ее мнеию, должны заниматься компетентные органы, и при желании родственники Ирины.

"Боже упаси эксгумировать Иру! Даже не могу слышать ничего про эксгумацию. Это не мое дело. Понятия не имею, откуда может такое идти!" – открестилась от глупых домыслов Татьяна Васильева.

Меж тем адвокат скончавшейся актрисы Юлия Вербицкая заявляет, что смерть Ирины Цывиной носила ненасильственный характер, об этом твердит и следствие. "Говорить о том, что уголовное дело возбуждено, мы не можем", – сообщил юрист.

Напомним, ранее Татьяна Васильева сообщила, что незадолго до смерти отдалилась от Ирины Цывиной, о чем сейчас очень жалеет. Подруга была и остается частью ее жизни. Артистка считает, что смогла бы спасти Ирину, оказавшись рядом. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.