Запертую в психушке Спирс накачали лекарствами
Бритни Спирс лечат неправильно, уверена младшая сестра знаменитой американской певицы. По мнению Джейми Линн, артистку накачивают препаратами, которые она отказываетсся принимать добровольно.
Чтобы вызволить Бритни Спирс из клиники, сестра певицы обратилась к Донне Эдвардс – супруге губернатора штата Луизиана. Она надеется, что та поможет найти хорошего адвоката, и суд признает Джейми вторым опекуном известной артистки.
Напомним, Бритни Спирс находится под опекой. В такую ситуацию певица попала из-за своего пристрастия к запрещенным препаратам – суд оформил опекунство и направил артистку на принудительное лечение. Одно время казалось, что певица победила пагубную зависимость, передает Пятый канал.
Однако позже Бритни снова оказалась в клинике. Как сообщалось, на этот раз артистка сорвалась из-за того, что узнала о неутешительном диагнозе, который врачи поставили ее родителю.
Новость о том, что Бритни Спирс снова в психиатрической клинике, шокировала ее поклонников. Выяснилось, что артистка находится там с января. Фанаты подозревают, что к медикам она попала не добровольно – Бритни отправил в лечебницу именно ее отец, который является официальным опекуном артистки.
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