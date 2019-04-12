Известная певица сбежала из психушки к своему парикмахеру
Бритни Спирс вернули привычный для нее облик блондинки. Певица в сопровождении трех человек из своей команды приехала в салон красоты в элитном районе Лос-Анджелеса. Здесь Бритни сделали стрижку и покрасили.
37-летняя певица около месяца назад сорвала гастроли и попала в частную клинику. Теперь она, кажется, идет на поправку. Очевидцы, заметившие звезду, говорят, что она выглядит значительно лучше, чем месяц назад, настроение у артистки хорошее. "Она казалось довольной и была явно взволнована прогулкой", – рассказал свидетель ее поездки.
У американской поп-звезды долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В последние годы Бритни старается наладить свою жизнь. Поклонникам казалось, что пагубные привычки остались в прошлом. Однако недавно Бритни Спирс прервала гастрольный график. Певица заявила, что легла в частную клинику для "всеохватывающего оздоровительного лечения".
Артистка сильно переживает из-за болезни отца. В ноябре 2018 года у 66-летнего Джейми Спирса случился разрыв толстой кишки. Недавно мужчине сделали вторую операцию, сейчас он в плохом состоянии.
Певица уверяет, что сейчас не употребляет спиртные напитки и запрещенные вещества. В больнице ей предстоит побороть депрессию. Бритни Спирс находится под опекой отца. Она по-прежнему не может добиться того, чтобы двое ее сыновей жили с ней. Более того, без разрешения Джейми она даже не может выйти замуж за молодого бойфренда, напоминает Cosmopolitan.
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