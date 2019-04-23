Известная певица ужаснула изможденным видом после психушки
Новость о том, что Бритни Спирс снова в психиатрической клинике, шокировала ее поклонников. Выяснилось, что артистка находится там с января. Фанаты подозревают, что к медикам она попала не добровольно – Бритни отправил в лечебницу отец, который является ее официальным опекуном.
Звезде позволили прервать лечение в минувшие выходные. Спирс покинула стены клиники, чтобы отпраздновать с близкими католическую Пасху. В Сети появились снимки, сделанные папарацци. Им удалось сфотографировать артистку у выхода вместе с 25-летним возлюбленным.
Сэм Асгари проводил растерянную и изможденную Бритни Спирс до такси. Пара села в автомобиль и уехала. Как сообщили СМИ, они отправились в отель, где провели весь день.
Напомним, что в 2007 году Бритни Спирс неожиданно побрилась налысо. Певица пояснила, что страдает от депрессии после развода с Кевином Федерлайном, отцом ее двоих детей. Тогда она впервые попала в клинику, так как стала употреблять запрещенные вещества и в итоге лишилась опеки над сыновьями, пишет Teleprogramma.pro. На сей раз Бритни придется провести в лечебнице как минимум еще месяц.
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