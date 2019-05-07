Проскурякова с дочкой стала жертвой трагедии в Шереметьево
Последние несколько дней Юлия Проскурякова с мужем, автором-песенником Игорем Николаевым, их дочкой Вероникой и дочерью артиста от первого брака Юлией проводили в Майами. Потом Николаеву пришлось уехать и он оставил своих девочек одних. А когда пришло время возвращаться в Россию, Юлии Проскуряковой это не удалось.
Ее рейс задержали. "4 часа в аэропорту Майями, 1,5 часа ожидания багажа и отмена вылета в Москву... всех пассажиров попросили выйти, получить багаж и придти завтра в аэропорт в 8 утра, неизвестно правда во сколько будет завтрашний вылет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Юлия Проскурякова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Певица высказала убеждение, что эта отмена рейса случилась из-за трагедии в московском аэропорту Шереметьево, где при аварийной посадке загорелся самолет. Погибло более 40 человек. Таким образом певица стала жертвой обстоятельств. "Это ужасная трагедия, но все-таки у меня есть вопрос: Почему нужно 4 часа держать людей в самолете, говорить нам про какие-то технические неполадки, а в итоге высадить всех пассажиров обратно и шептаться, что это из-за ситуации в Шереметьево... неужели нельзя просто сразу отменить рейс в связи с трагедией и не мучить людей, детей, которые 4 часа просидели и еще 1,5 часа потом не могли получить свой багаж... ну, что же это такое... ??? ....." – возмутилась певица.
Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к посту Юлии Проскуряковой. Некоторые правильно поняли возмущение певицы, которая предпочла бы сразу услышать про отмену рейса, а не часами мучиться в неизвестности. Но нашлись и те, кто пристыдил артистку. Дескать, пока она "мучилась" в комфортных условиях в Майами, в Москве в самолете горели люди.
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