Яббаров из шоу "Дом-2" лишил денег маленького сына
Мужчина признался, что, выступая в Ростове-на-Дону, заработал три миллиона рублей. Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
"На хлеб с маслом заработал. Хотел развлечься, а сейчас надо работать в студии и писать новые песни", - заявил участник шоу "Дом-2".
Следом Яббаров посетовал на свое бедственное материальное положение. По словам мужчины, он по уши в долгах, которые приходится отдавать. "Серьезно, я второй месяц без денег живу!" - жаловался Илья.
Отметим, что его экс-возлюбленная Алена Рапунцель ждет от участника шоу "Дом-2" материальной поддержки. Девушка одна воспитывает их общего сына Богдана.
В ситуацию вмешался крестный отец малыша Леша Купин. Он попытался выяснить у Ильи, почему тот не готов помогать наследнику финансово. Однако Яббаров на эту тему говорить не захотел и просто вышел из комнаты.
"Был разговор, что после гастролей в Ростове Илья развеется, а по приезде поможет сыну финансово. Однако сейчас он хочет вложиться в песни, в альбом, а для сына денег нет", – поделился Купин из шоу "Дом-2".
Судя по всему, участник шоу "Дом-2" готов отнять деньги у своего наследника ради призрачной надежды стать звездой шансона. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
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