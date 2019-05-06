Принц Гарри сделал заявление после рождения первенца
Герцог Сассекский встретил прессу во дворе своего особняка. Принц Гарри дал небольшое интервью.
"Это самый невероятный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Как женщины делают это... Это за гранью моего понимания", – сказал взволнованный монарший отпрыск.
Внук королевы поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что невероятно счастлив. Также выяснилось, что имя ребенку новоиспеченные родители так и не выбрали.
"Малыш родился позже срока, так что у нас было время подумать об этом, но все же это следующий шаг. С вами мы увидимся, думаю, в ближайшие два дня, как и планировалось, всей семьей. Каждый сможет увидеть нашего малыша", – заявил принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Напомним, сегодня, 6 мая герцогиня Сассекская Меган Маркл произвела на свет сына. Об этом сообщил официальный аккаунт четы в Instagram. "Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно", – говорится в публикации. Мальчик родился весом в 3 260 граммов. Интересно, что на родах присутствовал принц Гарри.
Отметим, что правнука королевы ждали еще в апреле, однако малыш не торопился. В связи с этим врачи опасались, что супруга принца Гарри не сможет родить самостоятельно. К счастью, все обошлось.
Примадонна предстала без макияжа
Чародеи облюбовали захоронение певицы
Певица показала новорожденного малыша
Певица откровенно ответила на провокационные вопросы
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Почему девушка должна слушаться?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
что такое шизофрения?
Я из Нальчика
Про алкоголь
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Кушаю на ночь
Много глупых парней
Женское домиирование
Меня сглазила подруга
Пожелала смерти подруге
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Отдай миллион!
Трагедия в аэропорту Шереметьево
отношения
У меня страх перед насекомыми.
Хочу густые брови.
почему всё так сложно?
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.
Ваши сообщения, комментарии, рекламный пост, будут размещены, больше чем на 9 миллионов сайтов с различной тематикой и содержанием. Ваш рекламный пост увидят огромное количества людей, что позволит Вам собрать и направить целевую аудиторию на ваш сайт, ресурс. За 7 дней Ваш рекламный пост будет размещен больше чем на 9 миллионах сайтов, форумов, объявлениях и т.д. В первый же день постинга Вы уже можете наблюдать естественное увеличение трафика на ваш сайт, это можно отслеживать в Яндекс Метрика.
горит лес