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Принц Гарри сделал заявление после рождения первенца

Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Новоиспеченный отец пообщался с журналистами. Британский Принц Гарри поделился впечатлениями от пережитого.
прочитано 2576 раз

Герцог Сассекский встретил прессу во дворе своего особняка. Принц Гарри дал небольшое интервью.

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Меган Маркл актриса

"Это самый невероятный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Как женщины делают это... Это за гранью моего понимания", – сказал взволнованный монарший отпрыск.

Внук королевы поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что невероятно счастлив. Также выяснилось, что имя ребенку новоиспеченные родители так и не выбрали.

"Малыш родился позже срока, так что у нас было время подумать об этом, но все же это следующий шаг. С вами мы увидимся, думаю, в ближайшие два дня, как и планировалось, всей семьей. Каждый сможет увидеть нашего малыша", – заявил принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Напомним, сегодня, 6 мая герцогиня Сассекская Меган Маркл произвела на свет сына. Об этом сообщил официальный аккаунт четы в Instagram. "Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно", – говорится в публикации. Мальчик родился весом в 3 260 граммов. Интересно, что на родах присутствовал принц Гарри

Отметим, что правнука королевы ждали еще в апреле, однако малыш не торопился. В связи с этим врачи опасались, что супруга принца Гарри не сможет родить самостоятельно. К счастью, все обошлось.

Автор: Руслана Алексеева6 мая 2019, 18:09
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гарри я твоя навеки няшка такой обаятельный!
Гость
Ответить
О, плять, сейчас эта черная ма/да весь мир заипёт.
1

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