У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец
Королевская чета принимает поздравления. У Меган Маркл и принца Гарри появился первенец. Супруги стали родителями сына, сообщает Express.
Планировалось, что Меган Маркл родит в апреле, однако появление младенца задерживалось. В связи с этим врачи опасались, что супруга принца Гарри не сможет родить самостоятельно. Медики готовили ее к искусственным родам. К счастью, Меган Маркл справилась самостоятельно.
Информация о пополнении в семье появилась и на официальном сайте британской королевской семьи. "Ее Королевское Высочество Герцогиня Сассекская благополучно родила сына сегодня утром в 05:26", – сообщается в объявлении. Интересно, что на родах присутствовал принц Гарри. Меган и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри планируют организовать первые часы и дни жизни ребенка не так, как Кейт Миддлтон и принц Уильям. Если те буквально через несколько часов после рождения малыша выходили к народу, демонстрируя новорожденного, то Меган и Гарри предпочли оставить только для себя эти драгоценные первые минуты жизни младенца.
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
Кстати, отчасти поэтому ходят упорные слухи, что Маркл родила не сейчас, а еще в конце апреля. Дескать, уж слишком подозрительно резко супруга принца Гарри перестала выходить в свет, хотя до этого не пропускала ни одного мероприятия и вышагивала на каблуках даже с большим животом, демонстрируя завидный оптимизм.
В эту версию как раз хорошо укладывается желание пары не сразу объявлять о рождении ребенка. Если верить в версию о тайных родах, то неделя – вполне достаточный срок для того, чтобы насладиться обществом малыша и настроить режим для него. Некоторые фанаты убеждены, что скоро Меган Маркл снова появится в свете. Уже с малышом.
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