Лариса Долина сильно изменилась после болезни
Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении.
Судя по всему, артистка проделала большую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками. На свежих фото видно, что у Ларисы Долиной ушли лишние сантиметры в талии.
Напомним, еще несколько месяцев назад СМИ писали о том, что Лариса Долина потеряла контроль над весом. Многие предполагали, что это связано с расставанием певицы с гражданским мужем Ильей Спицыным.
Однако позже стало известно, что Лариса Долина набрала лишний вес из-за болезни. У исполнительницы появились проблемы с суставами, из-за которых ей пришлось на некоторое время оставить тренировки в спортзале. В начале этого года Лариса Долина взялась за себя и, как видно из последних снимков, вновь пришла в форму.
Как писали "Дни.ру", в апреле Ларису Долину раскритиковала скандальный блогер Лена Миро. Она уверена, что певице пора сменить имидж. Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы Лариса Долина уже не в том возрасте, чтобы ходить с длинными локонами.
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