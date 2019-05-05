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Лариса Долина сильно изменилась после болезни

Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com
Известная певица обрадовала своим появлением гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия появились в Instagram.
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Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении.

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Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Судя по всему, артистка проделала большую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками. На свежих фото видно, что у Ларисы Долиной ушли лишние сантиметры в талии.

Напомним, еще несколько месяцев назад СМИ писали о том, что Лариса Долина потеряла контроль над весом. Многие предполагали, что это связано с расставанием певицы с гражданским мужем Ильей Спицыным.

Однако позже стало известно, что Лариса Долина набрала лишний вес из-за болезни. У исполнительницы появились проблемы с суставами, из-за которых ей пришлось на некоторое время оставить тренировки в спортзале. В начале этого года Лариса Долина взялась за себя и, как видно из последних снимков, вновь пришла в форму.

Как писали "Дни.ру", в апреле Ларису Долину раскритиковала скандальный блогер Лена Миро. Она уверена, что певице пора сменить имидж. Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы Лариса Долина уже не в том возрасте, чтобы ходить с длинными локонами.

Автор: Валерия Нарская5 мая 2019, 13:11

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