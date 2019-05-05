Покинувший Россию Лазарев готовится к сложнейшим испытаниям
Впереди у известного певца две недели подготовки к сложнейшим испытаниям на конкурсе и само выступление. Сергей Лазарев представляет нашу страну на "Евровидении-2019" c композицией Scream.
"Ну, что!!! Мы полетели в Тель-Авив на "Евровидение-2019"! Впереди 2 сложнейшие недели подготовки в Израиле и сам конкурс! Я выступлю 16 мая во Втором полуфинале под номером 13! Не пропустите)) надеюсь на вашу поддержку!" (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.), – написал Сергей Лазарев в соцсети. При этом он добавил короткий видеоролик.
Подписчики поддержали исполнителя, дав ему добрые напутствия. Одной из тех, кто отреагировал на пост Сергея Лазарева стала певица Лена Темникова. "Удачи, Сережа и спокойствия", – написала она коллеге в преддверие "Евровидения-2019".
Напомним, продюсером выступления Сергея Лазарева на песенном конкурсе является Филипп Киркоров. Он то и уговорил артиста повторно принять участие в "Евровидении".
Как писали "Дни.ру", впервые Сергей Лазарев стал участником "Евровидения" в 2016 году. В финале россиянин выступил под 18-м номером, и по итогам зрительского голосования занял первое место. Но жюри не согласилось с публикой и засудило Сергея Лазарева. В итоге певец занял третье место.
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