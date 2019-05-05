Топурия в экстравагантном наряде ошарашила россиян
В конце апреля музыкальный коллектив выступил на дебютном гала-концерте "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в Adrenaline Stadium. Кети Топурия появилась перед поклонниками в необычном наряде. Она примерила топ с открытыми плечами и короткую юбку. Наряд был в выполнен из ремней различных цветов: красного, синего, голубого, бежевого и розового.
Эксперт Александра Николаева отметила, что этот образ идеально подходит для сцены, потому что выглядит необычно и стильно. Она также обратила внимание, что звезда использовала минимальное количество косметики. По мнению стилиста, если бы Кети Топурия нанесла яркий макияж, то испортила бы наряд.
"Певица любит запоминающиеся модели, формы, текстуры и в очередной раз не изменяет себе. На мероприятии она появилась в кожаном ярком лифе и мини-юбке из ремней. Необычно и стильно, для сцены в самый раз!", – заявила эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Ранее вокалистка группы A'Studio разместила трогательную фотографию с дочерью Оливией. На снимке Кети Топурия держит малышку на руках. Пользователи одарили пару комплиментами. "Две куколки! Одна большая другая махонькая!", "Такие лапушки", "Вы просто солнышки", – написали очарованные комментаторы.
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