Кети Топурия растрогала снимком с куколкой-дочерью
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия умилила поклонников новой фотографией в своем Instagram. Певица выложила снимок с трехлетней дочерью Оливией, от чего фанаты исполнительницы пришли в полнейший восторг.
На фото Топурия держит малышку на руках, мать и дочь смотрят друга на друга и вот-вот поцелуются. Комментаторы оставили множество комплиментов обоим "девочкам". "Две куколки! Одна большая другая махонькая!", "Красотки", "Желаю вам только счастья", "Такие лапушки", "Вы просто солнышки", – пишут растроганные комментаторы.
Впрочем, подписчики не всегда так благосклонны к бывшей возлюбленной рэпера Гуфа. Ранее Топурию буквально разнесли за фото с американским флагом, упрекнув в отсутствие патриотизма, напоминает "Пятый канал".
Позже многие были недовольны слухами о возобновлении отношений между Кети и Гуфом, в комментариях активно отговаривая певицу от столь неосторожного решения.
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