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"Рассадник инфекций": Топурию пропесочили за связь с Гуфом

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official
Скандальный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в "ЖЖ" после слухов о том, что певица и рэпер возобновили отношения. Хотя сама Кети Топурия упорно отрицает эту информацию.
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Лена Миро недоумевает, почему Кети Топурия пошла на этот шаг. Ведь она считает музыканта непорядочным человеком.

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По мнению блогера, ни одна нормальная женщина не ляжет с Гуфом в постель, пишет "Экспресс газета". Миро прошлась по избранницам рэпера, не стесняясь в выражениях. "Гуф – наркоман. Рассадник инфекций. Его любовницу из Перми изнасиловали в ночном клубе, или она там сама кому-то дала… А бывшая сожительница Гуфа? Эта, как ее, Айза. Пустить мужика в постель, побывавшего в выгребной яме? Да это себя не уважать, простите", — выразила свою позицию Лена Миро.

По словам блогера, абсолютно нормально, когда человеком в подростковом возрасте руководит основной инстинкт или гормоны, однако Кети Топурии уже 32 года. Миро уверена, что уж лучше вообще жить без секса, чем лечь в постель с Гуфом.

"Это как же себя нужно не уважать, не ценить, чтобы тебя испачкали грязью", – написала Миро. В завершении своего поста она задалась вопросом о вменяемости Кети Топурии, если связь с рэпером до сих пор имеет место.

Напомним, в 2017 году солистка группы A'Studio перестала скрывать свой роман с Гуфом. Пара долго опровергала свои отношения, ведь певица все еще была замужем. Но вскоре Кети Топурия и музыкант заявили, что они больше не пара. Они разошлись из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. 

Автор: Валерия Нарская17 апреля 2019, 12:53
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