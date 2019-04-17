"Рассадник инфекций": Топурию пропесочили за связь с Гуфом

Скандальный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в "ЖЖ" после слухов о том, что певица и рэпер возобновили отношения. Хотя сама Кети Топурия упорно отрицает эту информацию.

Лена Миро недоумевает, почему Кети Топурия пошла на этот шаг. Ведь она считает музыканта непорядочным человеком.

По мнению блогера, ни одна нормальная женщина не ляжет с Гуфом в постель, пишет "Экспресс газета". Миро прошлась по избранницам рэпера, не стесняясь в выражениях. "Гуф – наркоман. Рассадник инфекций. Его любовницу из Перми изнасиловали в ночном клубе, или она там сама кому-то дала… А бывшая сожительница Гуфа? Эта, как ее, Айза. Пустить мужика в постель, побывавшего в выгребной яме? Да это себя не уважать, простите", — выразила свою позицию Лена Миро.

По словам блогера, абсолютно нормально, когда человеком в подростковом возрасте руководит основной инстинкт или гормоны, однако Кети Топурии уже 32 года. Миро уверена, что уж лучше вообще жить без секса, чем лечь в постель с Гуфом.

"Это как же себя нужно не уважать, не ценить, чтобы тебя испачкали грязью", – написала Миро. В завершении своего поста она задалась вопросом о вменяемости Кети Топурии, если связь с рэпером до сих пор имеет место.

Напомним, в 2017 году солистка группы A'Studio перестала скрывать свой роман с Гуфом. Пара долго опровергала свои отношения, ведь певица все еще была замужем. Но вскоре Кети Топурия и музыкант заявили, что они больше не пара. Они разошлись из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга.