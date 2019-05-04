"Русалочка": Толкалина восхитила подтянутой фигурой в бикини
Артистка открыла купальный сезон в Италии. В социальных сетях Любовь Толкалина разместила видеозапись, на которой она позирует в бикини на фоне моря. "Сицилия – это еще и множество миниатюрных островков вокруг, жизнь, природа, быт и культура которых совершенна не похожа на остальную Италию", – рассказала своим подписчикам артистка.
Пользователи пришли в восхищение от стройной фигуры звезды и осыпали ее комплиментами. "Какая вы красивая и какая вокруг вас волшебность", "Фигура великолепная! Столько в вас женственности и нежности", "Я восхищаюсь вами! Столько жизни и радости","Русалочка", – написали очарованные комментаторы.
Один из комментаторов напомнил, что вода в Тирренском море очень холодная и порекомендовал Любови Толкалиной внимательнее следить за здоровьем. "Красивая и смелая", "Вы одна такая на миллион!", "Суперженщина!", – согласились с ним другие поклонники.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что поклонники заподозрили дочь актрисы в анорексии. Наследница звезды посоветовала всем недоброжелателям не вмешиваться в чужую жизнь и следить за своей. "Вы можете отвернуться и не смотреть на то, что вам не нравится. Зачем кидать камни в других?", – написала Мария Толкалина.
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