Бледанс удивила постельным фото с особенным сыном
На фотографии она обнимает в постели маленького сына. "Обнимите своих детей – это счастье, когда они рядом!", – обратилась к поклонникам Эвелина Бледанс.
Актриса также поблагодарила подписчиков, которые помогли найти молодого человека с синдромом Дауна. Никита не выходил на связь с родными несколько дней. Спустя время подростка обнаружили на вокзале в Туле. По словам звезды, его сильно избили. "Мама едет. Подробности узнаем, когда она его разбудит. Под глазом синяк, но это самое малое, что могло произойти", – добавила артистка.
Пользователи похвалили Эвелину Бледанс за то, что она освещает такие инциденты. Некоторые подписчики даже предложили вручить ей почетное звание "Мать года". "Вы – мать этого тысячелетия. Единственная смелая женщина, которая запретила родителям стесняться детей солнца", "Вы умничка. А сын у вас просто чудо!", – написали восхищенные комментаторы.
Напомним, что в апреле 2012 года актриса произвела на свет наследника Семена. Мальчик родился с синдромом Дауна. Звезда отказалась бросить особенного малыша. С тех пор Эвелина Бледанс активно поддерживает организации, которые помогают больным детям.
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