Вскрылись интимные подробности беременности Фриске
В минувшую пятницу, 3 мая, на странице Платона Шепелева появился отрывок из интервью с покойной звездой. Певица призналась, что не сразу сообщила о беременности своим близким, потому что считала эту новость "слишком личной".
Неожиданной оказалась реакция коллектива исполнительницы. Когда Жанна Фриске заявила, что уйдет в продолжительный отпуск, то ее коллеги всерьез испугались. "Они подумали, что я заболела, сразу забеспокоились: "А что случилось?" Я отвечаю: "Буду рожать". И следующий вопрос был просто гениальным: "Кого?!" "Ребенка", – говорю", – поделилась звезда.
В последние месяцы беременности она продолжала работать на сцене. В какой-то момент певице стало стыдно появляться перед поклонниками с большим животом, и она решила на время отказаться от выступлений. Сами зрителей с пониманием относились к ее положению. Они внимательно следили за тем, чтобы исполнительница аккуратно двигалась и не делала лишних движений.
Звезда добавила, что во время беременности ненадолго почувствовала себя ребенком, потому что окружающие все время беспокоились о ее самочувствии. "Окружающие начинают думать, что ты немощная, и оказывать повышенное внимание: "Как ты себя чувствуешь? Что ты сегодня ела? Какое у тебя настроение?" Сразу вспоминается беззаботное детство", – отметила Жанна Фриске.
Напомним, что известная исполнительница скончалась в июне 2015 года после продолжительной борьбы с раком. У Жанны Фриске остался маленький сын Платон. Воспитанием мальчика занимается супруг звезды Дмитрий Шепелев.
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