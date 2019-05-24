Настю Каменских заподозрили в беременности после внезапной свадьбы
На снимке артистка позирует в шикарном серебристом платье. При этом одну руку Настя Каменских приложила к чуть округлившемуся животу – так, как это делают беременные женщины.
Поклонники исполнительницы предположили, что певица находится в интересном положении. "Она беременна?", "А где комменты что она беременна, потому что положила руку на живот?" – поинтересовались пользователи соцсети. Сама Настя Каменских никак не отреагировала на эти домыслы, дав фолловерам простор для фантазии.
Примечательно, что спустя сутки после публикации интригующей фотографии появилась официальная новость о свадьбе Насти Каменских и Алексея Потапенко. 23 мая 2019 года певица опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к новоиспеченному жениху и фанатам.
"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары", – написала артистка под фотографией в свадебных нарядах.
Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта "Потап и Настя". Однако, долгое время Алексея Потапенко и Насти Каменских воздерживались от любых комментариев о своей личной жизни.
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