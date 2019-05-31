Муж дал в бубен запившей Гузеевой

На пике успеха Лариса Гузеева оказалась в тяжелой ситуации. Тогда артистка пристрастилась к алкоголю.

В новом выпуске шоу "Давай поженимся!" героиней стала 34-летняя Наталья, которая призналась, что боролась с алкоголизмом. Ведущая Лариса Гузеева прониклась ее историей, ведь тема спиртного оказалась ей близка – много лет назад у нее самой были аналогичные проблемы. "Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила!" – объявила Лариса Гузеева.

Первый муж актрисы плотно сидел на наркотиках. Артистка чего только не предпринимала, чтобы вытянуть супруга из зависимости, однако тот не поддавался. От отчаяния она пристрастилась к спиртному. "Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо – не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей", – в красках рассказывала артистка.

Через несколько лет брака Лариса Гузеева решила уйти от мужа. "До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним, я сказала: "Господи, если выживу – уйду". Я пошла, вылечилась и сказала: "Больше так жить не буду", – поведала Лариса Гузеева.

По признанию артистки, после ухода от первого мужа и во время брака со вторым, актером Кахой Толордавой, у нее были срывы, но она смогла справиться. Сейчас Лариса Гузеева снова на вершине успеха и счастлива замужем в третий раз. "Я с открытым сердцем говорю: дорогие люди, у кого проблемы, посмотрите на меня – и я была на дне. Теперь я здесь – на Первом канале", – объявила Лариса Гузеева.