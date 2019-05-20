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Шоу-бизнес

Взбешенная Гузеева врезала россиянам за любимую дочь

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Телеведущая резко ответила хейтерам своей дочери Ольги в Instagram. Лариса Гузеева сделала это после регулярных нападок на 19-летнюю наследницу.

Продолжение: Народ обомлел от красоты 17-летней дочери Литвиновой
прочитано 3145 раз

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале обожает своих детей, а особенно дочь. Лариса Гузеева ласково называет ее Лелей. Знаменитость приходит в бешенство и не терпит, когда в соцсети кто-то высказывается негативно в адрес Ольги. Хейтеров звезда отправляет в бан.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Лариса Гузеева опубликовала совместный снимок с дочкой, жестко ответив недоброжелателям. "Я смотрю, появились некоторые недовольные тем, что я не даю терзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду – не трогать! Огребете! Уже предупреждала", – врезала критически настроенным россиянам Лариса Гузеева, передают "7Дней".

Однако совсем скоро публикация была удалена. Судя по всему, Лариса Гузеева пожалела о своих словах и решила не подливать масла в огонь.

Отметим, что нападки на Ларису Гузееву в Сети – явление довольно частое. Как писали "Дни.ру", некоторые поклонники раскритиковали новый имидж телезвезды. Им не понравилось, что телеведущая из жгучей брюнетки стала блондинкой.

Лариса Гузеева вежливо ответила в соцсети, что чувствует себя в новом образе комфортно. Ни новый цвет волос, ни фигура, ни возраст не мешают ей быть уверенной в себе. 

Автор: Валерия Нарская20 мая 2019, 15:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Люди добрые! Отстаньте от Л. Гузеевой, ее дочери и ее семьи!! Думайте о своей семье и своих детях! Не трогайте и не осуждайте! Гузеева была, есть и будет! Не завидуйте-это грех! И все у нее хорошо! Дай, БОГ, здоровья Ларисе и ее семье!! И Вам всем, уважаемые читатели здоровья, добра, любви, мудрости, счастья!! Лариса Гузеева- украшение 1 канала! Талантлива, красива, умна! Пусть живет и процветает долгие годы Ларочка Гузеева! Мира Всем и благоденствия!!
Ну какой канал такое и украшение.
Гость
Ответить
Люди добрые! Отстаньте от Л. Гузеевой, ее дочери и ее семьи!! Думайте о своей семье и своих детях! Не трогайте и не осуждайте! Гузеева была, есть и будет! Не завидуйте-это грех! И все у нее хорошо! Дай, БОГ, здоровья Ларисе и ее семье!! И Вам всем, уважаемые читатели здоровья, добра, любви, мудрости, счастья!! Лариса Гузеева- украшение 1 канала! Талантлива, красива, умна! Пусть живет и процветает долгие годы Ларочка Гузеева! Мира Всем и благоденствия!!
Гость
Ответить
Гость
Не интересная мама и ещё менее интересная дочь.
Ну почему сразу неинтересная-- очень даже интересная.Для своего возраста даже выглядит неплохо.Не талантливая--это да, хабалистая,распущенная--это-да,пытается заработать деньги самым недостойным способом--за счёт унижения других людей--это есть такое,но ведь интересная, и даже очень...Просто интерес к ней специфический...
Гость
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если ты выкладываешь фото в сеть ,готовься получать не только позитивные, но негативные комментарии.В противном случае, не размещай фото дочки.
Гость
Ответить
Не интересная мама и ещё менее интересная дочь.
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