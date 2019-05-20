Взбешенная Гузеева врезала россиянам за любимую дочь
Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале обожает своих детей, а особенно дочь. Лариса Гузеева ласково называет ее Лелей. Знаменитость приходит в бешенство и не терпит, когда в соцсети кто-то высказывается негативно в адрес Ольги. Хейтеров звезда отправляет в бан.
Лариса Гузеева опубликовала совместный снимок с дочкой, жестко ответив недоброжелателям. "Я смотрю, появились некоторые недовольные тем, что я не даю терзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду – не трогать! Огребете! Уже предупреждала", – врезала критически настроенным россиянам Лариса Гузеева, передают "7Дней".
Однако совсем скоро публикация была удалена. Судя по всему, Лариса Гузеева пожалела о своих словах и решила не подливать масла в огонь.
Отметим, что нападки на Ларису Гузееву в Сети – явление довольно частое. Как писали "Дни.ру", некоторые поклонники раскритиковали новый имидж телезвезды. Им не понравилось, что телеведущая из жгучей брюнетки стала блондинкой.
Лариса Гузеева вежливо ответила в соцсети, что чувствует себя в новом образе комфортно. Ни новый цвет волос, ни фигура, ни возраст не мешают ей быть уверенной в себе.
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